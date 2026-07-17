17 шілдеге арналған валюта бағамы
Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
17 Шілде 2026, 05:35
БӨЛІСУ
17 Шілде 2026, 05:3517 Шілде 2026, 05:35
61Фото: unsplash.com
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 17 шілдеге валюта бағамы:
USD / KZT — 472.34 (АҚШ доллары)
EUR / KZT — 541.25 (Еуро)
TRY / KZT — 10.04 (Түрік лирасы)
KGS / KZT — 5.40 (Қырғыз сомы)
AED / KZT — 128.62 (БАӘ дирхамы)
CNY / KZT — 69.80 (Қытай юані)
GBP / KZT — 637.75 (Фунт стерлинг)
UAH / KZT — 10.59 (Украин гривнаcы)
RUB / KZT — 6.01 (Ресей рублі)
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