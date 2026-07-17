17 шілдеге арналған валюта бағамы

Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

17 Шілде 2026, 05:35
АВТОР
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unsplash.com 17 Шілде 2026, 05:35
17 Шілде 2026, 05:35
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Фото: unsplash.com
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 17 шілдеге валюта бағамы:

USD / KZT — 472.34 (АҚШ доллары) 

EUR / KZT — 541.25  (Еуро)

TRY / KZT — 10.04 (Түрік лирасы)

KGS / KZT — 5.40 (Қырғыз сомы)

AED / KZT — 128.62 (БАӘ дирхамы)

CNY / KZT — 69.80 (Қытай юані)

GBP / KZT — 637.75 (Фунт стерлинг)

UAH / KZT — 10.59  (Украин гривнаcы)

RUB / KZT — 6.01  (Ресей рублі)

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