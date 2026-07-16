16 шілдеге валюта бағамы

Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

16 Шілде 2026, 00:48
АВТОР
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unsplash.com 16 Шілде 2026, 00:48
16 Шілде 2026, 00:48
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Фото: unsplash.com
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 16 шілдеге валюта бағамы:

USD / KZT — 469.71 (АҚШ доллары) 

EUR / KZT — 536.17  (Еуро)

TRY / KZT — 9.99  (Түрік лирасы)

KGS / KZT — 5.37 (Қырғыз сомы)

AED / KZT — 127.89  (БАӘ дирхамы)

CNY / KZT — 69.33 (Қытай юані)

GBP / KZT — 629.32  (Фунт стерлинг)

UAH / KZT — 10.50 (Украин гривнаcы)

RUB / KZT — 6.01 (Ресей рублі)

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