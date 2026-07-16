16 шілдеге валюта бағамы
Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
16 Шілде 2026, 00:48
БӨЛІСУ
16 Шілде 2026, 00:4816 Шілде 2026, 00:48
74Фото: unsplash.com
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 16 шілдеге валюта бағамы:
USD / KZT — 469.71 (АҚШ доллары)
EUR / KZT — 536.17 (Еуро)
TRY / KZT — 9.99 (Түрік лирасы)
KGS / KZT — 5.37 (Қырғыз сомы)
AED / KZT — 127.89 (БАӘ дирхамы)
CNY / KZT — 69.33 (Қытай юані)
GBP / KZT — 629.32 (Фунт стерлинг)
UAH / KZT — 10.50 (Украин гривнаcы)
RUB / KZT — 6.01 (Ресей рублі)
Ең оқылған:
- «Жерлеу концерті» тоқтатылды: Астанадағы жертөледен 65 адам шығарылды
- Атыраудағы қанды қылмыс: Қайынжұртын өлтірген Сәрсемәлиев өмір бойына сотталды
- Құрылтай депутаттарын сайлауға 34,3 миллиард теңге бөлінді
- Қырғызстандағы сел: Тасқын су көліктер мен бір отар қойды ағызып әкетті
- Ұшақта полиция қызметкерін балағаттаған әйел жауапқа тартылды