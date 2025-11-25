“16 рет пышақ сұққан“: ер адам туған қызын өлтірді деген күдікке ілінді

Әлеуметтік желі мен БАҚ-та Алматы облысында ер адам туған қызына пышақ сұғып өлтіргені туралы ақпарат тарады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Желіде тараған ақпаратқа сүйенсек, бұл оқиға 10 қарашада болған. Ер адам мас күйде қызға 16 пышақ жарақатын салғаны айтылады.
Кісі өлтірді деген күдікпен Тұздыбастау ауылының тұрғыны ұсталды. Полицияға 15 жастағы студенттің сүйегі табылғаны туралы хабарлама отбасының туысынан келді. Оқиға орнына жеткен полиция қызметкерлері мас күйдегі күдіктіні ұстады. Сондай-ақ, үйден қылмыс құралы тәркіленді, - деп жазылған Алматы облысының Полиция департаментінің жауабында.
Кісі өлтіру дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалған. Күдікті қамауға алынды.
Қазір болған оқиғаның барлық мән-жайын анықтауға бағытталған тергеу жүргізіліп жатыр. Тергеу барысы Алматы облысы Полиция департаменті басшылығының ерекше бақылауында, - деп жазылған жауапта.