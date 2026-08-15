15 тамызға арналған валюта бағамы жарияланды

Елдің ірі қалалары – Астана, Алматы және Шымкенттегі ақша айырбастау орындарында доллар, еуро және рубль қандай бағаммен сатып алынып, сатылып жатыр?

15 Тамыз 2026, 12:48
АВТОР
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©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов 15 Тамыз 2026, 12:48
15 Тамыз 2026, 12:48
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Фото: ©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов

Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Астанадағы ақша айырбастау орындарындағы орташа бағам:

  • доллар: сатып алу – 460,01 теңге, сату – 467,01 теңге;
  • еуро: сатып алу – 523,80 теңге, сату – 540,05 теңге;
  • рубль: сатып алу – 5,17 теңге, сату – 5,47 теңге.

Алматыдағы ақша айырбастау орындарында:

  • доллар: сатып алу – 463,16 теңге, сату – 465,55 теңге;
  • еуро: сатып алу – 532,88 теңге, сату – 538,05 теңге;
  • рубль бағамы 5,30–5,45 теңге аралығында.

Шымкентте:

  • доллар: сатып алу – 463,98 теңге, сату – 466,05 теңге;
  • еуро: сатып алу – 515,78 теңге, сату – 538,80 теңге;
  • рубль: сатып алу – 5,28 теңге, сату – 5,36 теңге.

Бүгінгі ресми валюта бағамы бойынша 1 доллар – 464,02 теңге, 1 еуро – 536,18 теңге, 1 рубль – 5,54 теңге.

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