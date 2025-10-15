Қазақстанның соңғы жаңалықтары
15 қазанға арналған валюта бағамы жарияланды

Бүгiн, 04:51
unsplash.com
Фото: unsplash.com

 

Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

 

ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 15 қазанға валюта бағамы:

USD / KZT – 545.67 (АҚШ доллары)

EUR / KZT – 636.41 (Еуро)

TRY / KZT – 13.09 (Түрік лирасы)

RUB / KZT – 6.57 (Ресей рублі)

CNY / KZT – 76.65 (Қытай юані)

GBP / KZT – 732.29 (Фунт стерлинг)

AED / KZT – 148.57 (БАӘ дирхамы)

KGS / KZT – 6.24 (Қырғыз сомы)

UAH / KZT – 13.21 (Украин гривнасы)

 

