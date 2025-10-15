15 қазанға арналған валюта бағамы жарияланды

Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 15 қазанға валюта бағамы:
USD / KZT – 545.67 (АҚШ доллары)
EUR / KZT – 636.41 (Еуро)
TRY / KZT – 13.09 (Түрік лирасы)
RUB / KZT – 6.57 (Ресей рублі)
CNY / KZT – 76.65 (Қытай юані)
GBP / KZT – 732.29 (Фунт стерлинг)
AED / KZT – 148.57 (БАӘ дирхамы)
KGS / KZT – 6.24 (Қырғыз сомы)
UAH / KZT – 13.21 (Украин гривнасы)