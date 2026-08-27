14 жыл бұрынғы қылмыс ДНҚ сараптамасы арқылы ашылды
Павлодар облысында 2012 жылы болған 62 жастағы әйелдің өлімі 14 жыл өткен соң ашылды.
Ішкі істер министрлігінің мәліметінше, қылмыстың ашылуында заманауи ДНҚ-сараптамасы шешуші рөл атқарды.
Не болды?
Он төрт жыл бұрын Павлодар облысындағы бау-бақша серіктестіктерінің бірінің аумағында 62 жастағы әйел зорланған. Содан кейін оны өлтіріп кеткен. Сол кезде қылмыскердің жеке басын анықтау мүмкін болмады.
Күдікті қалай табылды?
Жылдар өткен соң жедел уәкілдер мүмкін деген нұсқаларды қайта тексеріп, криминалистер заманауи технологияларды қолдана отырып, сақталып қалған іздер мен заттай дәлелдемелерді зерттеді.
ДНҚ-есепке алу жүйесі арқылы тексеру жүргізу күдіктіні анықтауға мүмкіндік берді. Ол 1964 жылы туған, бұрын сотталған ер адам болып шықты.
Сараптама не көрсетті?
ДНҚ-талдау нәтижелері ер адамның қылмысқа қатысы бар екенін растады. Күдікті өз кінәсін мойындады.
Ер адам ұсталды. Соттың санкциясымен ол қамауға алынды.
ІІМ бұрынғы жылдардағы қылмыстарды ашу полиция жұмысының негізгі бағыттарының бірі болып қала беретінін атап өтті. Заманауи криминалистикалық әдістер бұрын қылмыскерді анықтауға көмектеспеген іздер мен заттай дәлелдемелерден жаңа ақпарат алуға мүмкіндік береді.
Ведомство бұрынғы жылдардың ашылмаған қылмыстары бойынша осындай жұмыстар жалғасып жатқанын атап өтті.
Еске салайық, бұған дейін Кентауда адамдар арасында «маньяк жүр» деген қауесет тарап, полиция мән-жайды анықтады.
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