13 қарашаға валюта бағамы

Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

13 Қараша 2026, 04:15
АВТОР
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depositphotos.com 13 Қараша 2026, 04:15
13 Қараша 2026, 04:15
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Фото: depositphotos.com

 

 
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 13 қарашаға валюта бағамы:

USD / KZT – 443.62 (АҚШ доллары)

EUR / KZT – 492.24 (Еуро)

TRY / KZT – 8.83 (Түрік лирасы)

KGS / KZT – 5.07 (Қырғыз сомы) 

AED / KZT – 120.79 (БАӘ дирхамы)

GBP / KZT – 588.86 (Фунт стерлинг)

CNY / KZT – 66.53 (Қытай юані)

RUB / KZT – 5.36 (Ресей рублі) 

UAH / KZT – 9.77 (Украин гривнаcы)

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