13 қарашаға валюта бағамы
Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
13 Қараша 2026, 04:15
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13 Қараша 2026, 04:1513 Қараша 2026, 04:15
160Фото: depositphotos.com
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 13 қарашаға валюта бағамы:
USD / KZT – 443.62 (АҚШ доллары)
EUR / KZT – 492.24 (Еуро)
TRY / KZT – 8.83 (Түрік лирасы)
KGS / KZT – 5.07 (Қырғыз сомы)
AED / KZT – 120.79 (БАӘ дирхамы)
GBP / KZT – 588.86 (Фунт стерлинг)
CNY / KZT – 66.53 (Қытай юані)
RUB / KZT – 5.36 (Ресей рублі)
UAH / KZT – 9.77 (Украин гривнаcы)
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