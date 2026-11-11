Үйдегі жылудың артында кім тұр? Газ маманының бір күні
11 Қараша 2026, 16:47
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11 Қараша 2026, 16:4711 Қараша 2026, 16:47
138Фото: ©BAQ.KZ коллажы
Үйіміз жылы, газымыз үздіксіз келіп тұрғанда, осының артында кімнің еңбегі тұрғанын ойлай бермейміз. Ал газ саласының мамандары үшін әр жұмыс күні ұқыптылық пен үлкен жауапкершілікті талап етеді.
«Еңбекқор ел» жобасының кезекті кейіпкері – «QazaqGaz Aimaq» АҚ Целиноград газ шаруашылығының шебері Ерсұлтан Масғұт.
Ол ата-анасының осы саладағы еңбегін көріп өскен ол өзі де газ мамандығын таңдаған.
Газ маманының күні қалай өтеді? Жұмысының қиындығы неде? BAQ.KZ тілшісі кейіпкердің жұмысымен танысып, тұрғындарға жылу жеткізетін еңбектің көпшілік біле бермейтін қырларын білді. Толығырақ бейнематериалда.
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