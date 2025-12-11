Қазақстанның соңғы жаңалықтары
12 желтоқсанда боран мен екпінді жел соғып, көктайғақ болады

Кеше, 23:11
Фото: pexels.com

"Қазгидромет" синоптиктері 12 желтоқсанға арналған ауа райы болжамын ұсынды. Синоптиктер бірнеше өңір тұрғындарына қолайсыз ауа райына дайын болу керегін айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Синоптиктердің мәліметінше, солтүстік-батыс циклонының ойысы мен оған қатысты атмосфералық фронттардың әсерінен еліміздің басым бөлігінде қар жауады.

Батыс пен оңтүстікте жаңбыр мен қар түріндегі жауын-шашын түсіп, жел күшейіп және тұман түседі.

Солтүстік, шығыс және оңтүстік облыстардың таулы аймақтарында боран болады, ал оңтүстікте, батыста және орталық өңірлерде көктайғақ болуы мүмкін, - деп хабарлады "Қазгидромет" баспасөз қызметі.

Сонымен қатар солтүстік антициклонның ықпалымен елдің шығысы мен оңтүстік-шығысында күн жауын-шашынсыз болады.

Ал Жетісу облысы Алакөл көлдері ауданында желдің екпіні секундына 30 метрге және одан да жоғары болады.

