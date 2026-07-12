12 шілдеге арналған валюта бағамы жарияланды
Ұлттық банк бағамы мен Астана және Алматы қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубль бағасы жарияланды.
Қазақстан Ұлттық банкі 12 шілдеге арналған шетел валюталарының ресми бағамын, сондай-ақ Астана мен Алматы қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі АҚШ доллары, еуро және Ресей рублінің бағамын жариялады.
Ұлттық банктің мәліметінше, 12 шілдедегі ресми бағамдар мынадай:
-
АҚШ доллары – 468,17 теңге;
-
Еуро – 536,40 теңге;
-
Ресей рублі – 6,05 теңге;
-
Қытай юані – 68,47 теңге.
Айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы күн ішінде өзгеруі мүмкін.
Астана
АҚШ доллары:
-
сатып алу – 471,82 теңге;
-
сату – 478,80 теңге.
Еуро:
-
сатып алу – 537 теңге;
-
сату – 547 теңге.
Ресей рублі:
-
сатып алу – 5,80 теңге;
-
сату – 6,10 теңге.
Алматы
АҚШ доллары:
-
сатып алу – 471,87 теңге;
-
сату – 474,92 теңге.
Еуро:
-
сатып алу – 541,32 теңге;
-
сату – 547,06 теңге.
Ресей рублі:
-
сатып алу – 5,77 теңге;
-
сату – 5,92 теңге.
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