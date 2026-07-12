12 шілдеге арналған валюта бағамы жарияланды

Ұлттық банк бағамы мен Астана және Алматы қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубль бағасы жарияланды.

12 Шілде 2026, 14:12
АВТОР
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©BAQ.KZ 12 Шілде 2026, 14:12
12 Шілде 2026, 14:12
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Фото: ©BAQ.KZ

Қазақстан Ұлттық банкі 12 шілдеге арналған шетел валюталарының ресми бағамын, сондай-ақ Астана мен Алматы қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі АҚШ доллары, еуро және Ресей рублінің бағамын жариялады.

Ұлттық банктің мәліметінше, 12 шілдедегі ресми бағамдар мынадай:

  • АҚШ доллары – 468,17 теңге;

  • Еуро – 536,40 теңге;

  • Ресей рублі – 6,05 теңге;

  • Қытай юані – 68,47 теңге.

Айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы күн ішінде өзгеруі мүмкін.

Астана

АҚШ доллары:

  • сатып алу – 471,82 теңге;

  • сату – 478,80 теңге.

Еуро:

  • сатып алу – 537 теңге;

  • сату – 547 теңге.

Ресей рублі:

  • сатып алу – 5,80 теңге;

  • сату – 6,10 теңге.

Алматы

АҚШ доллары:

  • сатып алу – 471,87 теңге;

  • сату – 474,92 теңге.

Еуро:

  • сатып алу – 541,32 теңге;

  • сату – 547,06 теңге.

Ресей рублі:

  • сатып алу – 5,77 теңге;

  • сату – 5,92 теңге.

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