1 наурызға арналған валюта бағамы
Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы жарияланды.
Бүгiн 2026, 16:20
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 16:20Бүгiн 2026, 16:20
51Фото: ©BAQ.KZ
Қазақстан Ұлттық банкі шетел валюталарының бағамын, сондай-ақ Астана мен Алматы қалаларындағы айырбастау пункттерінде үш валюта – АҚШ доллары, еуро және ресей рублінің бағамын ұсынды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
1 наурыздағы жағдай бойынша Қазақстан Ұлттық банкіндегі валюта бағамдары мынадай:
- АҚШ доллары – 497,69 теңге;
- еуро – 588,2 теңге;
- ресей рублі – 6,45 теңге;
- қытай юані – 72,61 теңге.
Уақытқа байланысты шетел валютасының бағасы өзгеріп отыруы мүмкін. Сатып алу және сату бағамдары айырбастау пункттері ұсынған мәліметтер негізінде көрсетілген.
Астана
Доллар бағамы:
- сатып алу – 495 теңге, сату – 502 теңге.
Еуро бағамы:
- сатып алу – 583 теңге, сату – 593 теңге.
Рубль бағамы:
- сатып алу – 6,25 теңге, сату – 6,55 теңге.
Алматы
Доллар бағамы:
- сатып алу – 497,57 теңге, сату – 500,94 теңге.
Еуро бағамы:
- сатып алу – 587,49 теңге, сату – 592,89 теңге.
Рубль бағамы:
- сатып алу – 6,36 теңге, сату – 6,47 теңге.
Ең оқылған: