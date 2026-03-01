1 наурызға арналған валюта бағамы

Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы жарияланды.

Фото: ©BAQ.KZ

Қазақстан Ұлттық банкі шетел валюталарының бағамын, сондай-ақ Астана мен Алматы қалаларындағы айырбастау пункттерінде үш валюта – АҚШ доллары, еуро және ресей рублінің бағамын ұсынды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

1 наурыздағы жағдай бойынша Қазақстан Ұлттық банкіндегі валюта бағамдары мынадай:

  • АҚШ доллары – 497,69 теңге;
  • еуро – 588,2 теңге;
  • ресей рублі – 6,45 теңге;
  • қытай юані – 72,61 теңге.

Уақытқа байланысты шетел валютасының бағасы өзгеріп отыруы мүмкін. Сатып алу және сату бағамдары айырбастау пункттері ұсынған мәліметтер негізінде көрсетілген.

Астана

Доллар бағамы:

  • сатып алу – 495 теңге, сату – 502 теңге.

Еуро бағамы:

  • сатып алу – 583 теңге, сату – 593 теңге.

Рубль бағамы:

  • сатып алу – 6,25 теңге, сату – 6,55 теңге.

Алматы

Доллар бағамы:

  • сатып алу – 497,57 теңге, сату – 500,94 теңге.

Еуро бағамы:

  • сатып алу – 587,49 теңге, сату – 592,89 теңге.

Рубль бағамы:

  • сатып алу – 6,36 теңге, сату – 6,47 теңге.

