1 млн долларлық жүлде: Астанада Dota 2-ден 16 команда күш сынасады
28 Шілде 2026, 11:15
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28 Шілде 2026, 11:1528 Шілде 2026, 11:15
136Фото: Туризм және спорт министрлігі
Астанаға Dota 2 бойынша әлемнің ең мықты командаларының бірі – Xtreme Gaming және Vici Gaming келді. Олар Samruk-Kazyna қолдауымен өтетін «Болашақ ойындары – 2026» (GOTF 2026) халықаралық турнирінде өнер көрсетеді.
Xtreme Gaming командасы Қазақстанға «Болашақ ойындарының» қазіргі чемпионы ретінде келіп отыр. Команда сапында Ame, NothingToSay, Xxs, fy және xNova сынды танымал ойыншылар бар. Сонымен қатар ұжым The International 2026 турниріне тікелей жолдама алған.
Vici Gaming – Dota 2 тарихындағы ең танымал киберспорт ұйымдарының бірі. Команда The International турнирінің финалына дейін жетіп, ұзақ жылдар бойы әлемдегі жетекші халықаралық жарыстарда тұрақты жоғары нәтиже көрсетіп келеді.
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