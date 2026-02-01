1 ақпанға арналған валюта бағамы

Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубль валюталарының сатып алу мен сату бойынша орташа өлшенген бағамдары ұсынылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Kurs.kz дерегінше, қазіргі уақытта Алматыдағы айырбастау орындарындағы орташа бағам төмендегідей:
- доллар: сатып алу – 502,40 теңге, сату – 504,80 теңге;
- еуро: сатып алу – 594,96 теңге, сату – 599,60 теңге;
- рубль: 6,51 – 6,62 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Ал Астанадағы айырбастау пункттерінде:
- долларды 499,00 теңгеден сатып алып, 506,00 теңгеден сатып жатыр;
- еуро: сатып алу – 591,00 теңге, сату – 601,00 теңге;
- рубль: сатып алу – 6,40 теңге, сату – 6,70 теңге.
Шымкентте:
- доллар: сатып алу – 502,23 теңге, сату – 504,31 теңге;
- еуро: сатып алу – 595,67 теңге, сату – 601,50 теңге;
- рубль: сатып алу – 6,55 теңге, сату – 6,62 теңге.
Бүгінгі ресми валюта бағамы мынадай:
- 1 доллар – 501,02 теңге,
- 1 еуро – 597,27 теңге,
- 1 рубль – 6,59 теңге.