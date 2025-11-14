Зумерлер әлде бумерлер: Қазақстанда кімдер ең көп жалақы алады?

Қазақстанда 2025 жылы ең жоғары орташа жалақыны орта жастағы қызметкерлер және жоғары және жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім алған мамандар алады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі Energyprom-ға сілтеме жасап.
Орташа номиналды жалақы жас топтарына байланысты өзгереді. Биыл көрсеткіштер келесідей бөлінді:
- Z ұрпағы (16–24 жас) – 279,9 мың теңге;
- Миллениалдар (35–44 жас) – 455,1 мың теңге;
- X ұрпағы (45–54 жас) – 430 мың теңге;
- Егде жастағы қызметкерлер (55–64 жас) – 377,4 мың теңге;
- Жұмыс істейтін зейнеткерлер (65 жас және одан жоғары) – 337,3 мың теңге.
Ұлттық статистика бюросының мәліметтері бойынша, орташа жалақының жылдық өсімі ең жоғары табысы бар қызметкерлерде айтарлықтай байқалады: 35–44 жас аралығындағы мамандар табысын 14,5%-ға, 45–54 жас аралығындағы қызметкерлер – 15,3%-ға, ал зейнеткерлер тек 5,9%-ға арттырды.
Білім жұмысшылардың жалақыларына айтарлықтай әсер етуде:
- Жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім алған мамандар – 672,5 мың теңге, жылдық өсім 20,3%;
- Жоғарғы оқу дипломы бар мамандар – 497,6 мың теңге;
- Орта білім алған қызметкерлер – 289,7 мың теңге, жылдық өсім 10,5%.
Аймақтар арасындағы айырмашылықтар да айтарлықтай сақталуда.
Ең жоғары табыс мұнайлы аймақтардың қызметкерлерінде – Атырау (633,3 мың теңге), Маңғыстау (580,9 мың теңге) және Ұлытау (533,6 мың теңге) облыстарында байқалады.
Алайда бұл аймақтарда жоғары жалақы көбінесе тау-кен өнеркәсібі қызметкерлеріне тән.
Ең төменгі табыс Солтүстік Қазақстан, Жетісу (шамамен 293 мың теңге) және Түркістан (295,3 мың теңге) облыстарында тіркелді.
Салалық көрсеткіш бойынша ең жоғары жалақыны басшылар мен мемлекеттік қызметкерлер алады.
Орташа жалақы – 685,9 мың теңге, ал мемлекеттік қызметкерлерде бұл көрсеткіш төмен болып, 338,6 мың теңгені құрайды.
Өнеркәсіп, көлік, құрылыс қызметкерлері, жабдық операторлары, жинаушылар және жүргізушілер 460 мың теңгеден жоғары алады.
Кәсіби мамандар – 443 мың теңге, ал біліктілігі төмен жұмыс күші – 180,2 мың теңге.
Жалақыдағы гендерлік айырмашылықтар да айтарлықтай. Ер адамдар барлық категорияларда әйелдерге қарағанда көбірек табыс табады;
өнеркәсіп қызметкерлері арасында айырмашылық 26,3%-ға, ал қызмет көрсету және сауда саласында тек 4,1%-ға тең.
2025 жылы қызметкерлердің жалақы деңгейлері бойынша бөлінісі келесідей:
- 300–400 мың теңге – шамамен 31,1%;
- 200–300 мың теңге – шамамен 21,7%;
- 100–200 мың теңге – шамамен 21,3%;
- Орташа жалақыдан жоғары (500 мың теңгеден жоғары) – шамамен 23%;
- Өте бай (1,1 млн теңгеден жоғары) – 3,9%, яғни 130,5 мың адам.
