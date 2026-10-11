«Жыл волонтері» халықаралық сыйлығына онлайн дауыс беру басталды
Биыл сыйлық волонтерлік қызметтің түрлі бағыттарын қамтитын 15 аталым бойынша табысталады.
11 Қазан 2026, 21:13
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11 Қазан 2026, 21:1311 Қазан 2026, 21:13
128Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі
Мемлекет басшысының бастамасымен тағайындалған сыйлық қоғамға пайдалы әрі әлеуметтік маңызы бар істерге үлес қосқан волонтерлерге, волонтерлік топтарға, волонтерлік ұйымдарға және халықаралық ұйымдарға беріледі.
Алты жыл ішінде Әзербайжан, Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан және Ресейден 297 волонтер аталған сыйлықтың иегері атанды.
Биыл сыйлық волонтерлік қызметтің түрлі бағыттарын қамтитын 15 аталым бойынша табысталады. Олардың қатарында әлеуметтік жобалар, білім беру, жануарлар мен қоршаған ортаны қорғауға бағытталған бастамалар бар.
Дауыс беруге кез келген адам қатысып, өзі таңдаған волонтерге қолдау көрсете алады.
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