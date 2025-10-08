Жыл сайын ағза тапшылығынан 300-ден астам адам көз жұмады

Бұл туралы Орталық коммуникациялар алаңында «Қазақстанда ағзалық донорлықтың дамуы» тақырыбында өтіп жатқан дөңгелек үстел барысында айтылды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Дәрігерлер шетелдік медициналық трансплантология орталықтарында білімін жетілдірген. Трансплант-орталықтар медициналық құрал-жабдықтармен толықтай қамтамасыз етілген. Оның Қазіргі ең басты мәселе – донор тапшылығы. Күту парағында тұрғандар саны жылдан жылға артып келеді,-деді ДСМ Ұлттық ғылыми онкология орталығының трансплантолог-хирургы Мэлс Асықбаев.
Елімізде трансплантацияға жете алмай жылына 300 аса адам көз жұмады.