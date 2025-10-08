Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Жыл сайын ағза тапшылығынан 300-ден астам адам көз жұмады

Фото: - архив

Бұл туралы Орталық коммуникациялар алаңында «Қазақстанда ағзалық донорлықтың дамуы» тақырыбында өтіп жатқан дөңгелек үстел барысында айтылды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі. 

Дәрігерлер шетелдік медициналық трансплантология орталықтарында білімін жетілдірген. Трансплант-орталықтар медициналық құрал-жабдықтармен толықтай қамтамасыз етілген. Оның Қазіргі ең басты мәселе – донор тапшылығы. Күту парағында тұрғандар саны жылдан жылға артып келеді,-деді ДСМ Ұлттық ғылыми онкология орталығының трансплантолог-хирургы Мэлс Асықбаев.

Елімізде трансплантацияға жете алмай жылына 300 аса адам көз жұмады.

