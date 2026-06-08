Жыл басынан бері елордада 21 бала терезеден құлаған
Өкінішке қарай, биыл төрт бала көз жұмған.
Елордада көпқабатты тұрғын үйлерден балалардың терезеден құлау жағдайлары алаңдатарлық деңгейде қалып отыр. Жазғы демалыс басталған 25 мамырдан бері мұндай 11 оқиға тіркелсе, жыл басынан бері олардың саны 21-ге жеткен. Өкінішке қарай, биыл төрт бала көз жұмған.
Салыстырмалы түрде алғанда, 2025 жылы балалардың терезеден құлауының 58 дерегі тіркеліп, 14 бала қайтыс болған.
Осыған байланысты 9 маусым күні сағат 11:00-де Астана қаласының Төтенше жағдайлар департаменті балалардың терезеден құлау фактілерінің алдын алуға бағытталған ауқымды профилактикалық акция ұйымдастырады.
Іс-шара барысында көпбалалы отбасылардың пәтерлеріне арнайы терезе блокираторлары (қауіпсіздік құлыптары) орнатылады. Мамандардың айтуынша, бұл қарапайым әрі тиімді құрал балалардың терезеден абайсызда құлап кету қаупін азайтып, олардың өмірін сақтауға көмектеседі.
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