Жүргізуші куәлігін алу рәсімі өзгереді: Жаңа талаптар қандай?
Жаңа тәртіпке сәйкес, азаматтар жүргізуші куәлігін алу үшін емтиханды ақылы негізде шектеусіз тапсыра алады.
ҚР Премьер-министрінің орынбасары – жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиевтің төрағалығымен жүргізуші куәлігін алу үшін емтихан тапсыру рәсімін жетілдіру мәселелері қаралды, деп хабарлайды BAQ.KZ Үкіметтің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Кеңес барысында Ішкі істер министрлігімен бірлесіп, емтихан жүйесінің ашықтығы мен әділдігін арттыруға, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайтуға және жүргізушілерді даярлау сапасын күшейтуге бағытталған бірқатар жаңа шара бекітілді.
Жаңа тәртіпке сәйкес, азаматтар жүргізуші куәлігін алу үшін емтиханды ақылы негізде шектеусіз тапсыра алады. Алайда әр талпыныстың арасы кемінде 10 күнтізбелік күн болуы тиіс.
Қазіргі таңда азаматтарға үш тегін мүмкіндік беріледі: алғашқы екеуі – бір күн аралықпен, үшіншісі – 30 күннен кейін. Осы мүмкіндіктер таусылған жағдайда қайта оқу талап етілетін. Енді бұл талап алынып тасталып, рәсім жеңілдетілмек.
Сонымен қатар, Астанадағы Ұлттық тестілеу орталығы базасында пилоттық жоба іске қосылады. Оның аясында теориялық емтихан кезінде академиялық адалдықты бақылауға арналған технологиялар сынақтан өтеді. Кейін бұл тәжірибе бүкіл ел бойынша енгізілмек.
Теориялық емтихан барысында толықтырылған шынайылық (AR) технологиясы, ал практикалық емтиханда компьютерлік көру жүйесі қолданылмақ. Бұл тыйым салынған құрылғыларды пайдалануды анықтауға және бұзушылықтарды нақты тіркеуге мүмкіндік береді.
Сондай-ақ жүргізуші куәлігін алуға қатысты цифрлық жүйелердің ақпараттық қауіпсіздігі күшейтіледі. Олар аса маңызды ақпараттық нысандар қатарына енгізілуі мүмкін.
Жаңа талаптарға сәйкес, емтихан кезінде микроқұлаққап, микрокамера немесе басқа да байланыс құрылғыларын пайдаланған азаматтарға әкімшілік жауапкершілік қарастырылады. Мұндай жағдайда теориялық емтихан тапсыру құқығынан бір жылға дейін айыру мүмкіндігі енгізіледі.
Бұдан бөлек, автомектептердің жұмысына қойылатын талаптар да күшейтіледі. Олардың қызметі жүргізушілерді даярлау сапасы мен азаматтардың пікіріне қарай бағаланады. Болашақта автомектептерді лицензиялау жүйесі енгізіліп, талапқа сай келмеген ұйымдардың лицензиясы қайтарып алынуы мүмкін.
