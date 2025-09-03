Жұмысшы мамандықтарға сұраныс артып келеді

2025 жыл – Жұмысшы мамандықтар жылы аясында Алматы құрылыс-техникалық колледжінде баспасөз туры ұйымдастырылды. Іс-шара барысында қонақтар оқу орнының материалдық-техникалық базасымен танысып, студенттердің тәжірибеден қалай өтетінін өз көздерімен көрді. Колледжде бүгінде 41 оқу кабинеті, спорт және акт залы, жатақхана мен үлкен кітапхана жұмыс істейді. Ең бастысы – оқу процесіне қажет тоғыз шеберхана мен зертхана студенттердің еркін білім алуына жағдай жасап отыр. Заманауи құрылғылар орнатылған зертханаларда жастар тек теорияны ғана емес, нақты тәжірибені меңгереді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Алматы қаласы әкімдігінің мәліметінше, колледж дәстүрлі білім берумен шектелмейді. Мұнда студенттердің кәсіпкерлік дағдысын қалыптастыру үшін «Business Startup» орталығы жұмыс істейді. Сондай-ақ, «Дәнекерлеу ісі» бағыты еуропалық стандарттарға сәйкес бағаланып, жоғары деңгейде мойындалған. Мұның бәрі жастардың бәсекеге қабілетті болуына ықпал етеді.
Осы мүмкіндіктерді пайдаланып жүрген студенттердің бірі – сантехника мамандығын меңгеріп жүрген Дмитрий Климов. Ол өзінің таңдауы мен жетістіктері туралы айтты.
Бұл сала әрқашан қажет. Чемпионаттарда бақ сынап, бірінші орын алғаным бар. Қазір халықаралық деңгейде өнер көрсетуге дайындалып жүрмін. Колледж маған үлкен мүмкіндік берді, мұғалімдеріміз көп нәрсеге үйретті. Болашақта өз компаниямды ашып, елге пайдалы кәсіпкер болғым келеді, – деді жас маман.
Жастардың жетістігі тәжірибелі ұстаздардың еңбегімен тығыз байланысты. Оқытушылар студенттерді бірінші курстан бастап, сызба сызуға, құрылыс материалдарын тануға, кейіннен шынайы шеберханаларда еңбек етуге баулиды. Сабақ барысында жастардың қателіктерін түзетіп, бағыт-бағдар беріп отырады. Уақыт өте олар дербес жұмыс істей бастайды, бұл болашақ мамандардың кәсіби білігін арттырады.
Осыған байланысты колледж директоры Бектұрған Ахметов оқу орнының артықшылықтарына тоқталды.
Біздің колледж 1969 жылы құрылған. Қазіргі таңда 8 мамандық бойынша 1200-ден астам студент білім алуда. Жыл сайын жұмысшы мамандықтарына қызығушылық артып келеді. Биыл студенттер саны былтырғыдан 50-ге көп. Біз Алматыда сантехника және жылу жүйесі бойынша бірегей мамандар дайындаймыз. Жақында “Хаус-мастер” мамандығын аштық. Бұл мамандық сантехник, электрик, дәнекерлеуші қызметтерін біріктіреді. Студенттеріміз халықаралық жарыстарда ел намысын қорғап жүр, – деді ол.
Осы жайында оқытушы Жанар Қаратаева пікір білдірді.
Біз студенттерді қарапайым сызбадан бастап, күрделі құрылыс жұмыстарына дейін үйретеміз. Алғашқы күндері бақылап қана жүрсе, уақыт өте өздері еркін жұмыс істей бастайды. Қазіргі жастар мамандықты жүрек қалауымен таңдап жатыр. Президентіміз айтқандай, жұмысшы кадрлар қоғамның тірегі болуы тиіс, – деді ол.
Колледждің ең үлкен артықшылықтарының бірі – дуальді оқыту жүйесі. Яғни студенттер тек теориялық біліммен шектелмей, серіктес кәсіпорындарда өндірістік тәжірибеден өтеді. Бұл тәжірибе жиһаз фабрикаларынан бастап IT-компанияларға дейін қамтиды. Мұндай әдіс жас мамандардың кәсіби тұрғыда жетілуіне, болашақта жұмысқа тез бейімделуіне мүмкіндік береді.
Оқу орны бүгінде білім, тәжірибе және халықаралық байланыстарды үйлестіре отырып, еңбек нарығына сұранысқа ие білікті кадрлар даярлап келеді.