Жұмысшы мамандықтар жылы: Еңбек адамдарына құрмет көрсетілді

Қазақстанда Жұмысшы мамандықтар жылы аясында басталған «Қарапайым еңбек адамдарын құттықтау» челленджі кеңінен таралып келеді. Бұл бастама елдің әр өңіріндегі тұрғындарды - ірі қалалардан бастап ауылдық округтерге дейін - біріктіріп, еңбек адамдарына көрсетілетін қоғамдық қолдаудың ресми шаралар шеңберінен шығып, шынайы халықтық қозғалысқа айналып жатқанын көрсетті, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Әлеуметтік желілерде құрылысшыларға, коммуналдық қызмет өкілдеріне, механизаторларға, шахтёрлерге, жолшыларға, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, ауыл шаруашылығы мен өнеркәсіп саласы қызметкерлеріне алғыс айтылған ондаған бейнеролик жарияланды. Челленджге жастар ұйымдары, қоғамдық бірлестіктер, өңірлік БАҚ редакциялары және жай ғана бейжай қарамайтын тұрғындар қатысты.
Үлкен қалалардан ауылдарға дейін
Акцияның географиясы ел аумағын түгелге жуық қамтып отыр. Бастамаға Алматы, Өскемен, Орал, Сарань қалалары, сондай-ақ Марқакөл, Катонқарағай, Тарбағатай аудандары, ауылдық округтер мен шағын елді мекендер қосылды. Видеолар Instagram, TikTok және Facebook әлеуметтік желілерінде жарияланып жатыр. Көбіне түсірілімдер тікелей жұмыс орындарында - аулаларда, құрылыс алаңдарында, цехтарда, жол бойында және коммуналдық қызметтерде жасалады.
Кадрларда қойылым емес, шынайы адамдар көрінеді: жұмыс киіміндегі, ауысымнан кейінгі, кейде шаршаған, бірақ өздеріне айтылған алғыс сөздерін естігенде сабырлы жымиып тұрған еңбек адамдары. Көптеген видеолар қарапайым, бірақ дәл тұжырымдармен сүйемелденген - бұл мамандықтарсыз елдің күнделікті өмірін елестету мүмкін еместігі айтылады.
Төменнен көтерілген бастама, «есеп үшін» емес
Маңыздысы -челлендж формальды немесе міндетті сипатта емес. Оны ешкім тапсырмамен емес, ішкі ықыласпен қолдап отыр. Жастар еңбек адамдарына үндеу жолдаса, жергілікті қауымдастықтар құттықтаулар жариялап, әкімдіктер мен қоғамдық құрылымдардың қызметкерлері қалалар мен ауылдардың тұрақты тіршілігін қамтамасыз етіп жүрген азаматтарға жеке алғыс білдіруде.
Роликтерде еңбекті құрметтеу идеясы айқын көрінеді – артық пафоссыз, ұрансыз. Онда адал еңбек, жауапкершілік, кәсібилік және жұмысшы мамандықтарының кеңсе немесе басқару қызметтерінен кем емес қоғамдық мойындауға лайық екені айтылады.
Неліктен бұл маңызды?
Жұмысшы мамандықтар жылы кадр тапшылығына назар аударып қана қоймай, қолданбалы мамандықтардың беделін арттыруды және еңбекке деген қоғамдық көзқарасты өзгертуді мақсат етеді. «Қарапайым еңбек адамдарын құттықтау» челленджі қоғамда еңбек адамдарына құрмет көрсетуге деген нақты сұраныс бар екенін айқын көрсетіп отыр.
Қолдау қарапайым қазақстандықтардан келіп жатыр – күнделікті осы еңбектің нәтижесін көріп жүрген жандардан: таза көшелерді, жөнделген жолдарды, үйлердегі жылуды, үздіксіз жұмыс істейтін инфрақұрылымды пайдаланатын азаматтардан. Сондықтан бұл акцияның құндылығы да осында – ол формалды есеп тілінде емес, алғыс пен ризашылық тілінде сөйлейді.
Халықтық мойындау
Видеоқұттықтаулар әлі де жарияланып, челлендждің қамту аясы кеңейіп келеді. Нәтижесінде бұл тек интернет-акция ғана емес, жұмысшы мамандықтарын көрінетін әрі естілетін ететін қоғамдық мойындау формасына айналып отыр.
Бұл бастама еңбекке құрмет - тек мемлекеттік саясат емес, сонымен қатар азаматтардың өз ұстанымы екенін көрсетеді. Ал дәл осындай тірі, шынайы диалогтан елдегі жұмысшы мамандықтарының мәртебесін нақты арттыру басталады.
Қазақстандағы жұмысшы мамандықтар жылы Жүйелі өзгерістермен қатар жүрді. Техникалық және кәсіптік білім беру жүйесіндегі мемлекеттік білім беру тапсырысы 145 мың орынға жетті, оның 70%-ы техникалық мамандықтарға бағытталған.
Жұмыс берушілердің тапсырысы бойынша 13 мың студент қабылданды, ал 1,4 мыңнан астам колледж түлектері еліміздің жетекші кәсіпорындарына жұмысқа орналастырылды – бұл жоспарлы көрсеткіштерден 40% жоғары.
Мектептерде педагог-кәсіптік бағдарлаушылар институты енгізілді, кәсіптік бағдарлаумен 2,4 млн оқушы қамтылды, дуальды оқыту және колледждердің халықаралық ынтымақтастығы белсенді дамуда. Осы шаралардың барлығы жұмысшы кәсіптерінің беделін арттыруға және экономиканың тұрақты кадрлық әлеуетін қалыптастыруға бағытталған.
Естеріңізге саламыз, Қазақстанда осы аптада Жұмысшы мамандықтары жылының қорытындысы жүріп жатыр.