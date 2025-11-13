ЖОО-ға түсу үшін ҰБТ-ның шекті балы қанша болуы керек?

Ұлттық тестілеу орталығы келер жылы жоғары оқу орындарына түсуге ниетті талапкерлерге арналған маңызды хабарлама таратты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Орталық 2026 жылғы Ұлттық бірыңғай тестілеудің (ҰБТ) шекті балдарын алдын ала танысып шығуға шақырды.
ҰБТ форматы: 5 пән (3 міндетті + 2 бейіндік).
- Математикалық сауаттылық – 10 тапсырма, шекті балл – 3;
- Оқу сауатталығы – 10 тапсырма, шекті балл – 3;
- Қазақстан тарихы – 20 тапсырма, шекті балл – 5;
- 1 бейіндік пән – 40 тапсырма, 50 балл, шекті балл – 5;
- 2 бейіндік пән – 40 тапсырма, 50 балл, шекті балл – 5.