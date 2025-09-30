Жол апаты: Алматы облысында сегіз адам қаза тапты

Алматы облысында болған жол апаты сегіз адамның өмірін қиды, деп хабарлайды Алматыдағы BAQ.KZ тілшісі.
Қайғылы оқиға Алматы – Бішкек тас жолының 107-шақырымында болды.
Алдын ала деректер бойынша, Lexus көлігі қарсы бағыттағы жолаққа шығып кетіп, Toyota Alphard-пен соқтығысқан. Жол-көлік оқиғасы салдарынан сегіз адам оқиға орнында алған жарақаттарынан қаза тапты, тағы екі адам ауруханаға жеткізілді, – деп хабарлады полиция.
Полиция оқиғаға қатысты сотқа дейінгі тергеу басталғанын, оның барысында апаттың барлық мән-жайы анықталатынын айтты.
Құқық қорғаушылар жүргізушілерді жол ережесін қатаң сақтауға және жолда аса мұқият болуға шақырды.