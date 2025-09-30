Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Жол апаты: Алматы облысында сегіз адам қаза тапты

Бүгiн, 16:00
278
Бөлісу:
BAQ.KZ - архив
Фото: BAQ.KZ - архив

Алматы облысында болған жол апаты сегіз адамның өмірін қиды, деп хабарлайды Алматыдағы BAQ.KZ тілшісі.

Қайғылы оқиға Алматы – Бішкек тас жолының 107-шақырымында болды.

Алдын ала деректер бойынша, Lexus көлігі қарсы бағыттағы жолаққа шығып кетіп, Toyota Alphard-пен соқтығысқан. Жол-көлік оқиғасы салдарынан сегіз адам оқиға орнында алған жарақаттарынан қаза тапты, тағы екі адам ауруханаға жеткізілді, – деп хабарлады полиция.

Полиция оқиғаға қатысты сотқа дейінгі тергеу басталғанын, оның барысында апаттың барлық мән-жайы анықталатынын айтты.

Құқық қорғаушылар жүргізушілерді жол ережесін қатаң сақтауға және жолда аса мұқият болуға шақырды.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Тоқаев БАӘ Қорғаныс істері жөніндегі мемлекеттік министрін қабылдады
Келесі жаңалық
10 мыңнан 30 мың теңгеге дейін: Зейнеткерлерге қандай қолдау көрсетіледі?
Өзгелердің жаңалығы