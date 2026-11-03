Жоғары Сот Кеңесінің аппарат басшысы қызметінен босатылды

3 Қараша 2026, 11:09
АВТОР
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ҚР Жоғары Сот кеңесі 3 Қараша 2026, 11:09
3 Қараша 2026, 11:09
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Фото: ҚР Жоғары Сот кеңесі

Мемлекет басшысының өкімімен Дәурен Болатұлы Мұратбеков Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің хатшысы – аппарат басшысы лауазымынан босатылды. 

Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Айта кетейік, Дәурен Мұратбеков 2024 жылғы 9 ақпаннан бастап Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің хатшысы – аппарат басшысы қызметін атқарды.

 

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