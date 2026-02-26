Жоғалған жарты миллион: Польша президенті кеңсесінде дау шықты

Алдын ала деректер бойынша қылмысқа президент канцеляриясының бірнеше қызметкерінің қатысы болуы мүмкін.

Польша президенті Кароль Навроцкийдің канцеляриясының кассасынан белгісіз адамдар 500 мың злотыйдан (шамамен 141 мың АҚШ доллары) астам қаражатты ұрлап кеткен. Бұл туралы Gazeta Wyborcza басылымы жазды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Польшада аталған ұрлық фактісі бойынша алғашқы куәгерлерден жауап алынды. Тергеу органдары келтірілген шығынның нақты көлемін және зардап шеккендер санын анықтауда. Бұл туралы Варшава қалалық прокуратурасының баспасөз хатшысы Антони Скиба мәлімдеді.

Оның айтуынша, тергеу жалғасып жатыр, алайда іс құпиялығына байланысты әзірге егжей-тегжейлі ақпарат жария етілмейді.

Басылым мәліметінше, алдын ала деректер бойынша қылмысқа президент канцеляриясының бірнеше қызметкерінің қатысы болуы мүмкін. Алайда бұл ақпарат әзірге ресми түрде расталған жоқ.

