Зейнетақы шегі тағы да өседі: Үй мен емделуге ақша алу қиындай ма?
5 маусымнан бастап өзгеріс болады.
Қазақстандықтар үшін зейнетақы жинақтарын пайдалану мүмкіндігіне әсер ететін ережелер тағы да өзгереді. Жаңа талаптар 2026 жылдың жазында күшіне енеді.
Тиісті қаулыға ҚР Үкіметінің басшысы Олжас Бектенов қол қойды.
Зейнетақы жинақтарының ең төменгі жеткіліктілік шегі – қаражатты (мысалы, үй алуға немесе емделуге) мерзімінен бұрын алғаннан кейін зейнетақы шотында қанша ақша қалуы тиіс екенін анықтайтын көрсеткіш.
Жаңа ережелер 5 маусымнан бастап қолданысқа енгізіледі. Енді есептеулер жаңартылған қаржылық параметрлер бойынша жүргізіледі.
Құжатта көрсетілгендей, шекті мәнді анықтау кезінде мыналар ескеріледі:
-
жылдық табыстылық мөлшерлемесі 9% деңгейінде;
-
ай сайынғы зейнетақы төлемдерінің жылдық индекстелуі 8% деңгейінде.
Яғни, мемлекет адамға зейнетке шыққаннан кейін төлемдерге теориялық тұрғыдан қанша ақша жететінін есептеу моделін жаңартып отыр.
Есептеудің өзі өте күрделі және ол салымшының жасына, ең төменгі айлық төлем мөлшеріне, сондай-ақ болашақтағы өмір бойғы төлемдердің күтілетін құнының коэффициентіне байланысты.
Қатардағы салымшы үшін ең маңыздысы басқа: Жаңа шекті межелердің өсетіні анық.
Қаулыда жаңа шекті сома тиісті жас үшін өткен жылғы деңгейден төмен болмауы тиістігі бөлек жазылған. Бұл ретте индекстеу болжамды инфляциядан бірден 5 пайыздық тармаққа жоғары болып есептеледі. Сондықтан көрсеткіштің төмендеуін күтудің қажеті жоқ.
Әдістеме күшіне енгеннен кейін, БЖЗҚ 3 жұмыс күні ішінде 2026 жылға арналған ең төменгі жеткіліктілік шегінің жаңа мөлшерлерін жариялауы тиіс. Сол кезде әртүрлі жастағы адамдардың шотта нақты қанша ақша қалдыруы керек екені белгілі болады.
Бұл – зейнетақы жинағын үй сатып алуға, ипотеканы өтеуге немесе емделуге жұмсауды жоспарлап отырғандар үшін өте маңызды сәт. Егер шекті межелер өсетін болса, шоттан алуға болатын қолжетімді сома азайып кетуі мүмкін.
Еске салайық, бұған дейін министр Асқарбек Ертаев зейнетақы жинағын алуға қойылатын шек қаншаға өсетінін айтты.
