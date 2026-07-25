Жібек Құламбаева Гамбургтегі WTA 250 турнирінің финалына шыға алмады
Қазақстандық теннисші жұптық сында жартылай финалда словениялық дуэтке есе жіберді.
25 Шілде 2026, 17:46
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