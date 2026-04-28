ЖИ өлім-жітімді 40%-ға азайтуға көмектесті
Cerebra AI компьютерлік томография (КТ) суреттерін бұрынғы 30 минуттың орнына 5–10 минут ішінде талдай алады.
Қазақстанда инсультті ерте анықтауға арналған жасанды интеллектінің арқасында өлім-жітімді 40%-ға азайған, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Бұл туралы Премьер-министрдің орынбасары – Жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев Үкімет отырысында мәлімдеді.
Денсаулық сақтау саласындағы нәтижелі кейстердің бірі – Cerebra AI.
Бұл – инсультті ерте диагностикалауға арналған жасанды интеллект. Ол компьютерлік томография нәтижесін 30 минуттың орнына 5-10 минут ішінде талдайды. Ол инсульт диагностикасын едәуір жылдамдатады және дәлдігін арттырады, – деп атап өтті вице-премьер.
Жүйе елордадағы 17 емханада, сондай-ақ Ақмола, Маңғыстау, Жамбыл және Алматы облыстарында енгізілген.
2025 жылғы 1 қыркүйектен бастап инсультке күдігі бар жеті мың алты жүзден астам пациенттің деректері талданды. Өлім-жітім деңгейінің 40%-ға төмендеуі, сондай-ақ уақытылы ем алатын пациенттер үлесінің 150%-ға артқаны байқалады, – деді Жаслан Мәдиев.
Айта кетейік, бұған дейін Қазақстанда ЖИ көмегімен ауруларды ерте диагностикалау қолға алынғанын жаздық.
Сондай-ақ, қазақстандықтарға түрлі салада 50 жасанды интеллект агенті көмектесетіні хабарланды.
Ең оқылған:
