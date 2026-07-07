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Жезқазғанда жол қозғалысы ережесін өрескел бұзған жастар жауапқа тартылды

Жол қозғалысы ережелерін өрескел бұзудың әрбір дерегі бойынша заң аясында тиісті шаралар қабылданады.

Бүгiн 2026, 22:10
АВТОР
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gov/kz Бүгiн 2026, 22:10
Бүгiн 2026, 22:10
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Фото: gov/kz
 
Полиция департаменті жедел басқару орталығының кезекші офицерлері бейнебақылау камералары арқылы қала көшелеріне мониторинг жүргізу барысында жол қозғалысы ережелерін өрескел бұзу фактілерін анықтады.

Тексеру нәтижесінде құқық бұзушылық жасаған 8 жас жүргізуші анықталып, заңнамаға сәйкес әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Олар жол ережесін бұзып, басқа жүргізушілерге қауіп төндіріп, авариялық жағдай туғызған.

Полиция жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету бағытындағы жұмысты тәулік бойы үздіксіз жүргізеді. Жол қозғалысы ережелерін өрескел бұзудың әрбір дерегі бойынша заң аясында тиісті шаралар қабылданады.

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