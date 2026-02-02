Жетісу облысында жол апатында 4 көлік соқтығысып, бір адам қаза тапты

«Талдықорған – Текелі» автожолында төрт автокөліктің қатысуымен жол-көлік оқиғасы орын алды. Апат салдарынан бір адам қаза тапты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Жол-көлік оқиғасы салдарынан бес адам медициналық мекемеге жеткізілген.
Ауруханаға жеткізілген жол апатына қатысушылардың біреуі көрсетілген медициналық көмекке қарамастан қайтыс болды. Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілуде. Қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайлары анықталуда. Mercedes маркалы автокөліктің жүргізушісі қамауға алынды, деп хабарлады Жетісу облысының ПД баспасөз қызметі.
