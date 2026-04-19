Жетісу облысында жол апаты салдарынан ер адам көлікте қысылып қалған
Қазіргі уақытта оның жағдайы туралы қосымша ақпарат нақтылануда.
Бүгiн 2026, 23:11
БӨЛІСУ
67Фото: Скриншот
Жетісу облысында жол-көлік оқиғасы салдарынан көлікте қысылып қалған адам құтқарылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Оқиға бүгін Талдықорған қаласында Алматы – Өскемен автожолының 277-шақырымында болған. Алдын ала мәлімет бойынша, екі автокөлік соқтығысқан.
Оқиға орнына Төтенше жағдайлар министрлігінің жедел-құтқару жасағы шұғыл жетіп, арнайы гидравликалық құралдардың көмегімен көлікте қысылып қалған зардап шегушіні шығарып алды.
Құтқарылған ер адам жедел медициналық жәрдем қызметкерлеріне тапсырылды. Қазіргі уақытта оның жағдайы туралы қосымша ақпарат нақтылануда.
Ең оқылған:
- Түркияда мектепке шабуыл жасамақ болған жасөспірімдер ұсталды
- Бразилиядағы бокстан Әлем кубогі: Қазақстан намысын кімдер қорғайды?
- Қазақстан Голан жоталарына үшінші бітімгерлік контингент жібереді
- Астанадағы алаяқ 17 қажының ақшасын иемденіп кеткен
- Иран Ормуз бұғазын қайта жапты: АҚШ-пен текетірес күшейіп барады