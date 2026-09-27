Жетісу облысында жетуі қиын аумақтағы ірі өрт сөндіріліп жатыр

Өртті сөндіруге 40-қа жуық адам мен 12 техника жұмылдырылды.

27 Қыркүйек 2026, 17:50
АВТОР
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istockphoto.com 27 Қыркүйек 2026, 17:50
27 Қыркүйек 2026, 17:50
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Фото: istockphoto.com

Жетісу облысының Алакөл ауданында Бесағаш ауылынан шамамен 35 шақырым жердегі батпақты аумақта қамыс өртенді.

Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше, өртті сөндіруге аумақтың жетуі қиын болуы және қалың өскен қамыс кедергі келтіріп жатыр.

Өртті сөндіруге ТЖМ, Алакөл мемлекеттік табиғи қорығы және орман шаруашылығының шамамен 40 қызметкері мен 12 техникасы жұмылдырылды.

Сондай-ақ «Қазавиаспас» тікұшағы тартылды. Әуеден жалпы көлемі 27 тонна болатын тоғыз рет су төгілді.

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