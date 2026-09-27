Жетісу облысында жетуі қиын аумақтағы ірі өрт сөндіріліп жатыр
Өртті сөндіруге 40-қа жуық адам мен 12 техника жұмылдырылды.
27 Қыркүйек 2026, 17:50
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