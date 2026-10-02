Жетісу облысында жеңіл көлік аударылып, бір адам қаза тапты
Зардап шеккен екінші адам медициналық мекемеге жеткізілді.
2 Қазан 2026, 23:24
БӨЛІСУ
2 Қазан 2026, 23:242 Қазан 2026, 23:24
123Фото: istockphoto.com
Жетісу облысында Талдықорған – Үштөбе тас жолында жол-көлік оқиғасы болып, бір адам қаза тауып, тағы бір адам жарақат алды.
Апат автожолдың 21-ші шақырымында болған. Алдын ала мәлімет бойынша, Mercedes-Benz көлігінің жүргізушісі рөлге ие бола алмай, көлік аударылған.
Жолаушылардың бірі оқиға орнында қаза тапқан. Зардап шеккен екінші адам медициналық мекемеге жеткізілді.
Полиция аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғап, жол-көлік оқиғасының мән-жайы мен себептерін анықтап жатыр.
Құқық қорғау органдары жүргізушілерді жылдамдық режимін сақтап, жол және ауа райы жағдайын ескеруге шақырды.
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