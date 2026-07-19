Жетісу облысында велосипед мінген жасөспірімді көлік қағып кетті
Апат 17 шілдеде Панфилов ауданының Жаркент қаласында болған.
Жетісу облыстық Полиция департаменті аталған жол апатының болғанын ресми түрде растады. Мекеменің мәліметінше, апат 17 шілдеде Панфилов ауданының Жаркент қаласында болған.
Алдын ала мәліметтер бойынша, Audi A6 автокөлігінің жүргізушісі Пушкин көшесімен келе жатып, Уәлиханов көшесінің қиылысынан жолдың жүру бөлігіне шығып кеткен кәмелетке толмаған велосипедшіні қағып кеткен. Жасөспірім маневр жасау кезінде қауіпсіздік ережелеріне көз жеткізбеген. Оқиға салдарынан зардап шеккен жасөспірім шұғыл түрде медициналық мекемеге жеткізілді, – деп хабарлады полициядан.
Қазіргі уақытта жол апаты дерегі бойынша барлық қажетті материал жинақталып, процессуалдық шешім қабылдау үшін тиісті органдарға жолданды.
Осы оқиғадан кейін тәртіп сақшылары ата-аналарға үндеу жасап, балаларына жолда жүру қауіпсіздігі ережелерін тұрақты түрде ескертіп отыруды сұрады.
Полицейлер велосипед, самокат мінетін жасөспірімдерге жолдың жүру бөлігін кесіп өту кезінде барынша мұқият болуды, басқа нәрселерге алаңдамауды және Жол жүру ережелерін қатаң сақтауды ұсынады.
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