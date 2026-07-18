Қытайдағы көшкін: 9 адам үйінді астынан шығарылды
Оқиға орнында іздестіру-құтқару жұмыстары жалғасып жатыр.
18 Шілде 2026, 08:11
БӨЛІСУ
18 Шілде 2026, 08:1118 Шілде 2026, 08:11
56Фото: Wang Ruiping/XinHua/Global Look Press
Қытайдың оңтүстік-батысындағы Чунцин провинциясында болған көшкін салдарынан бірнеше адам үйінді астында қалып, құтқару операциясы жүргізілді.
CGTN телеарнасының хабарлауынша, көшкіннің болғанын жергілікті билік растады.
Құтқарушылар үйінді астынан 9 адамды аман алып шығып, оларды ауруханаға жеткізді. Зардап шеккендердің жағдайы туралы әзірге нақты ақпарат жарияланған жоқ.
Оқиға орнында іздестіру-құтқару жұмыстары жалғасып жатыр.
Табиғи апат салдарынан тұрғын үйлерге де зақым келген. Билік келтірілген шығын көлемін анықтап жатыр.
Еске сала кетейік, бұған дейін Қытайда лай көшкінінен 21 адам қаза тапқанын жазған едік.
Ең оқылған:
- QR-арқылы сатып алулар Қазақстанның төлем нарығын қалай өзгертпек
- Ортақ QR енгізілгеннен кейін банктердің бонустары сақтала ма?
- Ұлытау облысының жаңа әкімі таныстырылды
- Қазақстан құрамасы U19 Азия чемпионатын бес алтын медальмен аяқтады
- «Қазақтан да Илон Маск шығады»: Нұртөре Жүсіп оған жетудің басты шартын атады