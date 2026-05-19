Жетісу облысында құмар ойын ойнаған қызметкер лауазымынан айырылды
Әдеп және құқықтық нормалардың өрескел бұзылу фактісі анықталды.
Жетісу облысында мемлекеттік қызметші мемлекеттік қызметке кір келтіргені үшін жұмыстан босатылды.
Ақсу ауданының прокуратурасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың сақталуына талдау жүргізу барысында әдеп және құқықтық нормалардың өрескел бұзылу фактісін анықтады.
Атап айтқанда, мемлекеттік орган қызметкері заңмен белгіленген тыйымдарға қарамастан, құмар ойындарға қатысқаны белгілі болды.
Прокурорлық қадағалау актісін қарау нәтижелері бойынша мемлекеттік қызметтің беделіне нұқсан келтіретін тәртіптік теріс қылық жасағаны үшін мемлекеттік қызметші атқарып отырған лауазымынан босатылды. Жетісу облысының прокуратурасы осындай құқық бұзушылықтардың алдын алу жұмыстарына назар аударады. Әрбір мемлекеттік қызметші қоғам алдындағы жауапкершілігін сезініп, заң талаптарын мүлтіксіз сақтауы тиіс, - деп хабарлады Жетісу облысы прокуратурасының баспасөз қызметі.
Еске салайық, бұған дейін Ұлытауда құмар ойын ойнаған 10 басшы мен 26 мемлекеттік қызметші жұмысынан босатылды.
Тағы оқи отырыңыздар:
Kaspi шотын жалға бергендер сотталды: Қызылордада заңсыз онлайн ойын әшкереленді
Шымкентте айналымы 557 млн теңгелік заңсыз онлайн-казинолардың жолы кесілді
Ұлытау облысында директор ақыл-есі кем туысын мектеп автобусының жүргізушісі етіп жұмысқа алған
Ең оқылған:
- "Үйде тамақ та, жағдай да жоқ": Атыраудағы сотта Мейрамгүлдің өліміне қатысты дерек айтылды
- Ақтөбелік мұғалім мектеп басшылығынан бес жыл бойы қысым көргенін мәлімдеді
- ҰБТ-2026-да рекордтық нәтиже тіркелді: Ең жоғары балл қанша?
- 2026 жылы құрбандыққа шалынатын мал қанша тұрады?
- 100 жолаушының 40-ы "қоян": Автобусқа мінген бойда төлем жасамағандар жазаланады