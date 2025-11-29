Жетістіктерін көре алмаған: сыныптасын өлтірген 14 жастағы оқушы өмір бойына сотталды

Қытайда 14 жастағы жасөспірім сыныптасын өлтіргені үшін өмір бойына бас бостандығынан айырылды. Оқиға 2025 жылдың 8 сәуірінде болған, деп хабарлайды BAQ.KZ City News Service басылымына сілтеме жасап.
Тергеу деректері бойынша, Чжун есімді жасөспірім сыныптасының академиялық жетістіктеріне қызғанышпен әрекет еткен. Ол өз әрекетін алдын ала жоспарлаған: алдымен онлайн-дүкеннен у сатып алуға тырысқан, бірақ жеке куәлік талап етілгендіктен әрекеті сәтсіз аяқталған. Содан кейін ол сыныптасына пышақпен 20-дан астам шабуыл жасап, оның өмірін жалмады. Дәрігерлер көрсеткен көмектің бәріне қарамастан, мектеп оқушысын құтқару мүмкін болмады.
Сот материалдарына сәйкес, жасөспірім шабуылды алдын ала жоспарлаған және іс-әрекеті ерекше қатыгездікпен жасалған деп танылды. Сот барысында Чжун өзінің әрекетін сыныптасының білім жетістіктеріне байланысты өзін төмен сезінуімен түсіндірген.
Сот жасөспірімнің қылмысқа ұзақ уақыт дайындалғанын, алдын ала іздерді жойып, әрекет етуін жоспарлағанын растады, - делінген City News Service хабарында.
Қылмыстық іс материалдарында Чжунның онлайн-дүкеннен у сатып алуға әрекет жасағаны, бірақ жеке куәліктің болмауы себепті сәтсіздікке ұшырағаны атап өтілген. Сонымен қатар, жасөспірім шабуылдан бұрын барлық іздеулерді өшірген.
Оқиға Қытай қоғамында қатты резонанс тудырды. Сарапшылар мектептердегі жасөспірімдер арасындағы психологиялық қысым, академиялық бәсекелестік және қызғаныш сияқты факторлар жастарға қалай әсер ететінін атап өтті. Кәсіби психологтардың пікірі бойынша, осындай жағдайлардың алдын алу үшін мектептерде психологиялық кеңес беру қызметін күшейту, оқушыларға эмоцияларын басқару мен әлеуметтік қатынастарды дамытуға бағытталған сабақтарды енгізу маңызды.
Қайғылы оқиға Қытайдың кейбір қалаларында мектеп қауіпсіздігі мен жасөспірімдердің психологиялық ахуалы мәселесін қайта қарауға мәжбүр етті. Жергілікті билік мектептерде бақылау жүйесін күшейту, әлеуметтік педагогтар мен психологтарды қосымша тарту жоспарларын жасауда.