Асфальт жолдардан теміржол магистральдарына дейін: Қазақстан көлік картасын қалай өзгертуде
2019–2025 жылдар аралығында барлығы 36,3 мың км автомобиль жолы салынып, қайта жаңғыртылды және жөнделді.
2019–2025 жылдары автомобиль жолдарын салу және қайта жаңғырту жобалары аясында 5,2 мың км жолдағы жұмыстар аяқталды.
Олардың қатарында Орталық – Шығыс (Астана – Павлодар – Семей) көлік дәлізі, Бейнеу – Ақжігіт, Таскескен – Бақты, Астана қаласының оңтүстік-батыс айналма жолы, Қостанай – Денисовка, Үшарал – Достық, Қандыағаш – Мақат бағыттары, сондай-ақ 2024 жылы аяқталған Талдықорған – Өскемен, Қарағанды – Алматы, Ақтөбе – Қандыағаш, Атырау – Астрахань, Меркі – Бурылбайтал бағыттары бар.
Анықтама үшін: 2019 жылы – 641 км, 2020 жылы – 378 км, 2021 жылы – 198 км, 2022 жылы – 120 км, 2023 жылы – 856 км, 2024 жылы – 2 206 км, 2025 жылы – 778 км.
Құрылыс жобалары: Астана қаласының оңтүстік-батыс айналма жолы – 34 км (2020 жыл), Бұқтырма су қоймасы арқылы өтетін көпір – 19,9 км (көпірдің ұзындығы – 1,3 км) (2024 жыл), Шамалған станциясының айналма жолы – 6 км (2024 жыл), Түркістан облысындағы тоннель – 840 м (2024 жыл).
2025 жылы аяқталған жобалар:
– Ұзынағаш – Отар – 42 км (2025 жыл).
– Қалбатау – Майқапшағай – 405 км (2025 жыл).
– Подстепное – Федоровка – 72 км (2025 жыл).
– Күрті – Қонаев – 67 км (2025 жыл).
– Қызылорда – Жезқазған – 192 км (2025 жыл).
2019–2025 жылдар аралығында республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының жалпы 9 мың км бөлігінде жөндеу жұмыстары жүргізілді.
2019 жылы – 1,1 мың км, 2020 жылы – 1 мың км, 2021 жылы – 700 км, 2022 жылы – 1,1 мың км, 2023 жылы – 1,2 мың км, 2024 жылы – 1,5 мың км, 2025 жылы – 2,4 мың км.
Облыстық және аудандық маңызы бар жолдар
2019–2025 жылдар аралығында жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарының жалпы 22,1 мың км бөлігінде құрылыс және жөндеу жұмыстары аяқталды.
Анықтама үшін: 2019 жылы – 2,4 мың км, 2020 жылы – 2,8 мың км, 2021 жылы – 2,6 мың км, 2022 жылы – 3 мың км, 2023 жылы – 3,6 мың км, 2024 жылы – 3,6 мың км, 2025 жылы – 4,1 мың км.
2019–2025 жылдары автомобиль жолдарын салу және қайта жаңғырту жобалары аясында 5,2 мың км жолдағы жұмыстар аяқталды.
Олардың қатарында Орталық – Шығыс (Астана – Павлодар – Семей) көлік дәлізі, Бейнеу – Ақжігіт, Таскескен – Бақты, Астана қаласының оңтүстік-батыс айналма жолы, Қостанай – Денисовка, Үшарал – Достық, Қандыағаш – Мақат бағыттары, сондай-ақ 2024 жылы аяқталған Талдықорған – Өскемен, Қарағанды – Алматы, Ақтөбе – Қандыағаш, Атырау – Астрахань, Меркі – Бурылбайтал бағыттары бар.
Анықтама үшін: 2019 жылы – 641 км, 2020 жылы – 378 км, 2021 жылы – 198 км, 2022 жылы – 120 км, 2023 жылы – 856 км, 2024 жылы – 2 206 км, 2025 жылы – 778 км.
Құрылыс жобалары: Астана қаласының оңтүстік-батыс айналма жолы – 34 км (2020 жыл), Бұқтырма су қоймасы арқылы өтетін көпір – 19,9 км (көпірдің ұзындығы – 1,3 км) (2024 жыл), Шамалған станциясының айналма жолы – 6 км (2024 жыл), Түркістан облысындағы тоннель – 840 м (2024 жыл).
2025 жылы аяқталған жобалар:
– Ұзынағаш – Отар – 42 км (2025 жыл).
– Қалбатау – Майқапшағай – 405 км (2025 жыл).
– Подстепное – Федоровка – 72 км (2025 жыл).
– Күрті – Қонаев – 67 км (2025 жыл).
– Қызылорда – Жезқазған – 192 км (2025 жыл).
2019–2025 жылдар аралығында республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының жалпы 9 мың км бөлігінде жөндеу жұмыстары жүргізілді.
5 жылда 5 мың км теміржол салынып, жаңғыртылды
Елімізде жаңа теміржол желілерін салу бойынша ауқымды жобалар белсенді іске асырылуда. Соңғы жеті жылда Қазақстанда 911 км жаңа теміржол салынды. Қазіргі уақытта жұмыстар жалғасуда: тағы 800 км теміржол салынып, қолданыстағы теміржолдың шамамен 2,6 мың км бөлігі жаңғыртылуда.
Маңызды инфрақұрылымдық жобалардың бірі – ұзындығы 836 км болатын Достық – Мойынты теміржол учаскесінің құрылысы. Бұл жоба елдің транзиттік әлеуетін дамытудың негізгі бағыттарының бірі болып саналады және Қазақстан мен халықаралық көлік дәліздері арасындағы жүк ағынын арттыруда маңызды рөл атқарады.
Сонымен қатар Алматы станциясын айналып өтетін ұзындығы 75 км теміржол желісін салу жобасы іске асырылды. Аталған желінің пайдалануға берілуі Алматы көлік торабының жүктемесін азайтуға, тасымалдау тиімділігін арттыруға және еліміздің оңтүстік өңіріндегі жүк пойыздарының қозғалысын оңтайландыруға мүмкіндік берді.
Дарбаза – Мақтаарал, Мойынты – Қызылжар, Бақты – Аягөз бағыттарын қоса алғанда, басқа да негізгі бағыттар бойынша құрылыс жұмыстары жалғасуда. Сондай-ақ қолданыстағы Алтынкөл – Жетіген, Бейнеу – Маңғыстау учаскелері жаңғыртылып, Қызылжар – Сексеуіл, Қандыағаш – Тобыл, Ақсу-1 – Дегелең – Жаңа-Семей, Шалқар – Бейнеу, Әлімбет – Никельтау бағыттарында қозғалысты реттеудің заманауи жүйелері енгізілуде.
Аталған жобаларды 2026–2027 жылдары аяқтау жоспарланған. Бұл магистральдық теміржол желісінің өткізу және тасымалдау қабілетін арттыруға мүмкіндік береді.
Анықтама үшін: 2019 жылы – 1,1 мың км, 2020 жылы – 1 мың км, 2021 жылы – 700 км, 2022 жылы – 1,1 мың км, 2023 жылы – 1,2 мың км, 2024 жылы – 1,5 мың км, 2025 жылы – 2,4 мың км.
Облыстық және аудандық маңызы бар жолдар
2019–2025 жылдар аралығында жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарының жалпы 22,1 мың км бөлігінде құрылыс және жөндеу жұмыстары аяқталды.
Айта кетейік, 2019 жылы – 2,4 мың км, 2020 жылы – 2,8 мың км, 2021 жылы – 2,6 мың км, 2022 жылы – 3 мың км, 2023 жылы – 3,6 мың км, 2024 жылы – 3,6 мың км, 2025 жылы – 4,1 мың км.
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