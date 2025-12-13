Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Жерорта теңізінде жер сілкінді

Бүгiн, 11:15
Anadolu Agency
Фото: Anadolu Agency

Жерорта теңізінде магнитудасы 4,2 болатын жер сілкінісі тіркелді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Жер сілкінісінің ошағы ең жақын елді мекеннен 147,85 шақырым қашықтықта орналасып, жер астында 9,12 шақырым тереңдікте болды.

Табиғи апаттар мен төтенше жағдайлардың салдарын жою басқармасының (AFAD) ресми сайтында жарияланған мәліметке сәйкес, жер сілкінісі жергілікті уақыт бойынша 20:20-да тіркелген.

Жер сілкінісінің ошағы ең жақын елді мекеннен 147,85 шақырым қашықтықта орналасып, жер астында 9,12 шақырым тереңдікте тіркелген.

