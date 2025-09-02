Жеңіс шыңында қалып қойған ресейлік альпинист қаза тапты

Қырғызстанның альпинизм және спорттық өрмелеу федерациясы ресейлік альпинист Наталья Наговицына қаза болғанын ресми растады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Федерация президенті Эдуард Кубатов 2 қыркүйек күні Instagram парақшасында бейнежазба жариялап, Пик Победе (Оңтүстік Энилчек базалық лагері) биіктік дроны арқылы екі мәрте тексеру жүргізілгенін хабарлады.
Өкінішке қарай, Наталья Наговицынада өмір белгілері жоқ екенін мәлімдеуге мәжбүрміз. Барлық құтқару операциялары тоқтатылды, бұл барлығымыз үшін ауыр жағдай, – деді ол.
Кубатовтың айтуынша, түсірілген бейнематериалдар (10 минуттан астам) марқұмның ұлына жеке табысталады.
Наговицинаның Жеңіс шыңында қалып қойғаны 19 тамызда белгілі болған.