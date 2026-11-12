Жеңіс Қасымбек Қосшы бағытындағы LRT-ның іске қосылатын уақытын айтты
Бүгінге дейін жолаушылар Tarlan Astana желісімен 13,8 млн рет қатынаған.
Қала әкімі Tarlan Astana жеңіл рельсті көлік желісінің Қосшы қаласына қарай бағытталған екінші кезеңінің құрылысы қарқынды жүріп жатқанын атап өтті.
Қазіргі уақытта қала тұрғындарынан Tarlan Astana желісінің екінші кезеңінің құрылысына, нақтырақ айтқанда, Айтматов, Сығанақ көшелері мен Тұран даңғылындағы көлік қозғалысына қойылатын уақытша шектеулерге қатысты сұрақтар түсіп жатыр. Уақытша қолайсыздықтарға түсіністік танытып, жеңіл рельсті көлік жобасының іске асуына қолдау білдірулеріңізді сұраймын. Құрылысы аяқталған соң Tarlan Astana жолдардағы көлік жүктемесін едәуір азайтып, өткізу қабілетін арттыруға және кептеліс мәселесін шешуге мүмкіндік береді. Өз тарапымыздан құрылыс жұмысын барынша қысқа мерзімде әрі сапалы аяқтау үшін бар күшімізді саламыз. Мәселен, бүгінде Tarlan Astana жеңіл рельсті көлік желісінің Қосшы қаласына қарай бағытталған екінші кезеңінің құрылысы қарқынды жүріп жатыр. Келесі жылдың соңына дейін барлық жұмысты аяқтап, осы учаскеде қозғалысты ашуды жоспарлап отырмыз, – деді Жеңіс Қасымбек.
Сонымен бірге Айтматов көшесі мен Тұран даңғылы бойындағы желінің құрылысын бастау жоспарланған. Әкімнің айтуынша, құрылыс кезеңінде – осы жылдың соңына дейін және келесі жылы Сығанақ, Айтматов көшелері мен Тұран даңғылы бойында көлік жүргізушілеріне уақытша қолайсыздықтар туындайды. Бұл ретте, көлік қозғалысын қамтамасыз ету үшін қажетт жұмыстар атқарылатынын атап өтті.
Жеңіс Қасымбек Сығанақ көшесінің бойында орналасқан №201 станцияда екі деңгейлі ауысып міну торабының құрылысы басталғанын айтты.
Бүгін Tarlan Astana жеңіл рельсті көлік желісінің екінші кезеңіндегі №201, 202 және 204 станцияларының құрылыс барысымен таныстым. Сығанақ көшесінің бойында орналасқан №201 станцияда екі деңгейлі ауысып міну торабының құрылысы басталды. Мұнда №2 және №3 желілері түйіседі. Бұл жолаушыларға көшеге шықпай-ақ, бір бағыттан екіншісіне жылдам әрі ыңғайлы ауысып мінуіне мүмкіндік жасайды. Жобаны іске асыру қаланың көлік қатынасын едәуір жақсартып, тұрғындардың жылдам қатынауына және елордада заманауи көлік инфрақұрылымын қалыптастыруға мүмкіндік береді, – деді әкім.
Бүгінге дейін жолаушылар Tarlan Astana желісімен 13,8 млн рет қатынаған.
Ең оқылған:
- Алматы бір түнде әлемдегі ауасы ең таза қалалардың қатарына қосылды: Бұған не себеп?
- – 16°С-қа дейін аяз: Алдағы үш күнде өңірлерде қар жауып, көктайғақ болады
- Павлодарда сабаққа кешіккен оқушының әрекеті қылмыстық іске ұласты
- Петропавлда жоғалған оқушы пештің ішінен табылды
- 35 күннен кейін – 35 жыл: Қазақстан Тәуелсіздік кезеңінде қалай өзгерді?