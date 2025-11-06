Жеңімпазды дайындаған мұғалімге қандай сыйақы берілетіні белгілі болды

Сенат кулуарында Оқу-ағарту бірінші вице-министрі Майра Мелдебекова ғылыми жобалар жеңімпаздарына және оларды дайындаған мұғалімдерге берілетін сыйақы жүйесін түсіндірді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Вице-министрдің айтуынша, “Білім туралы” заңда республикалық және халықаралық деңгейдегі олимпиада жеңімпаздарына, сондай-ақ олардың жетекшілеріне төлемақы беру нормасы қарастырылған.
Бұл норма олимпиада жеңімпаздары мен оларды дайындаған педагогтерге қатысты. Төлемақы мөлшері оқушының жетістігіне, яғни қола, күміс немесе алтын медаль алуына байланысты белгіленеді, – деді Майра Мелдебекова.
Оның айтуынша, енді ғылыми жобалар бойынша республикалық және халықаралық деңгейдегі жеңімпаздарға төлемақы мөлшері 500 АЕК-тен 1500 АЕК-ке дейін бекітілген.
Бірінші, екінші және үшінші орын алған оқушылар мен олардың ұстаздарына осындай көлемде сыйақы қарастырылған, – деп нақтылады вице-министр.
