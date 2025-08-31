Жеке қабылдау, қазақша келіссөз: Си Цзиньпин Тоқаевқа ерекше ілтипат көрсетті

30 тамызда Қазақстан Президенті Қытайдың Тяньцзинь қаласына барған болатын. Жоғары деңгейде өткен келіссөздерден соң Тоқаев Шанхай ынтымақтастық ұйымының самммиті мен "ШОС плюс" отырысына қатысатыны белгілі болды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Президенттік пулдағы журналистердің бірі Қытай төрағасының Қасым-Жомарт Тоқаевқа жасаған ерекше ілтипаты туралы айтып берді.
Атап өтерлігі, 22 көшбасшысының арасынан ерекше ілтипат көрсетілген 3 құрметті қонақтың арасында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев (сондай-ақ Ресей мен Үндістанның президенттері) та бар.
Тяньцзиньге 22 мемлекеттің көшбасшысы табан тіреген. Си мырза солардың тек үшеуімен ғана кездесу өткізіп, кешкі ас ішкен. Ресми протоколсыз, емін-еркін форматта өткен үш сағатқа жуық жалғасқан. Дастархан басында Си мырза Қасым-Жомарт Кемелұлына қаратып бірнеше мәрте "ардақты досым" деп ілтипат білдіріп отырды. Көрші ел басшысының Қазақстанды, оның көшбасшысын құрметтеумен әрине, ұтарымыз көп екені айтпасақ та түсінікті. Мемлекет басшысы екі ел әріптестігін «мызғымас қарым-қатынас» деп атаса, Си мырза "әлемдік саясаттағы өзгерістерге тәуелсіз" деп толықтырған еді, - деп атап өтті Ерқанат Көпжасар.
Сондай-ақ Қазақстан Президентінің қазақ тіліне деген ерекше құрметі дипломатиялық кездесуде көзге түсті.
Қазақстан Республикасы Президенті мен Қытай Халық Республикасы төрағасының арасындағы екіжақты кездесу қазақ-қытай тілінде өткен. Мемлекет басшысы тек қазақ тілінде сөйледі. Бұл Қазақстан мен Қытай арасындағы қарым-қатынас терезесі тең әріптестікке негізделгенінің айқын көрінісі, - деп толықтырды журналист.
Еске салайық, Мемлекет басшысы ҚХР Төрағасы Си Цзиньпинмен келіссөз жүргізді.
Сондай-ақ кездесу барысында Қытай Халық Республикасы төрағасы Си Цзиньпин Тоқаевқа жаңа стратегиялық уағдаластықтарға қол жеткізгендері туралы айтты.