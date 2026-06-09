Алматыдағы оқу-жаттығуда граната жарылып, полицейлер зардап шекті

Алматы полиция департаментінің баспасөз қызметінің мәліметінше, жоспарлы оқу-жаттығу кезінде өлімге әкелмейтін қол жарық-дыбыстық гранатасы мерзімінен бұрын жарылған.

Бүгiн 2026, 21:32
АВТОР
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unsplash.com Бүгiн 2026, 21:32
Бүгiн 2026, 21:32
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Фото: unsplash.com

Әлеуметтік желілерде Алматы облысындағы оқу-жаттығу барысында Алматы қаласы Полиция департаментінің 15 қызметкері граната жарылысынан зардап шекті деген ақпарат тарады.

Алматы полиция департаментінің баспасөз қызметінің мәліметінше, жоспарлы оқу-жаттығу кезінде өлімге әкелмейтін қол жарық-дыбыстық гранатасы мерзімінен бұрын жарылған.

Техникалық оқиға болған жердің маңында жүрген қызметкерлерге қажетті медициналық көмек көрсетілген. Аталған дерек бойынша қызметтік тексеру жүргізілуде, - делінген хабарламада.

Ведомство өкілдері қызметкерлердің жаппай жарақат алғаны және олардың жағдайы ауыр екені туралы ақпараттың шындыққа сәйкес келмейтінін мәлімдеп, азаматтарды жалған ақпарат таратпауға шақырды.

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