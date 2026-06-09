Алматыдағы оқу-жаттығуда граната жарылып, полицейлер зардап шекті
Алматы полиция департаментінің баспасөз қызметінің мәліметінше, жоспарлы оқу-жаттығу кезінде өлімге әкелмейтін қол жарық-дыбыстық гранатасы мерзімінен бұрын жарылған.
Бүгiн 2026, 21:32
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Бүгiн 2026, 21:32Бүгiн 2026, 21:32
198Фото: unsplash.com
Әлеуметтік желілерде Алматы облысындағы оқу-жаттығу барысында Алматы қаласы Полиция департаментінің 15 қызметкері граната жарылысынан зардап шекті деген ақпарат тарады.
Алматы полиция департаментінің баспасөз қызметінің мәліметінше, жоспарлы оқу-жаттығу кезінде өлімге әкелмейтін қол жарық-дыбыстық гранатасы мерзімінен бұрын жарылған.
Техникалық оқиға болған жердің маңында жүрген қызметкерлерге қажетті медициналық көмек көрсетілген. Аталған дерек бойынша қызметтік тексеру жүргізілуде, - делінген хабарламада.
Ведомство өкілдері қызметкерлердің жаппай жарақат алғаны және олардың жағдайы ауыр екені туралы ақпараттың шындыққа сәйкес келмейтінін мәлімдеп, азаматтарды жалған ақпарат таратпауға шақырды.
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