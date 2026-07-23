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  • Ер адам балконнан секірмек болған әйелін полицейлер келгенше ұстап тұрды

Ер адам балконнан секірмек болған әйелін полицейлер келгенше ұстап тұрды

Сейфуллин даңғылындағы үйлердің бірінде әйел терезеден секіріп кете жаздады.

23 Шілде 2026, 14:58
АВТОР
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видеодан скриншот 23 Шілде 2026, 14:58
23 Шілде 2026, 14:58
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Фото: видеодан скриншот

Алматыда ер адам балконнан секіруге әрекеттенген әйелін полицейлер келгенше ұстап тұрған. 

Оқиға кеше сағат 17:00 шамасында болған. Сейфуллин даңғылындағы үйлердің бірінде әйел өзіне қол жұмсамақ болған.

Патрульдік полиция қызметкерлері мен Түркісіб аудандық полиция басқармасының учаскелік инспекторы оқиға орнына жедел жетті. Полицейлер келген сәтте әйелді күйеуі бар күшін салып ұстап тұрған. Қызметкерлер пәтерге кіріп, әйелмен сенімді байланыс орната алды. Оны сабырға шақырып, қолайлы сәтті пайдаланып, күйеуімен бірге әйелді қайтадан пәтер ішіне кіргізді. Әйел аман қалды, - деп хабарлады Алматы қаласының ПД баспасөз қызметі. 

Қазіргі уақытта оның мұндай ойланбай жасаған әрекетіне не себеп болғаны анықталуда.

Еске салайық, бұған дейін Алматыда 6-қабаттан секірмек болған бойжеткен құтқарылды.

 
 
 
 
 
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Публикация от Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty.police)

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