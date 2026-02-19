Жасөспірімдердің психикалық денсаулығы: Цукерберг сотта жауап береді
Сот істері балалар мен жасөспірімдерге арналған әлеуметтік медиа платформаларына халықаралық назар аударудың бір бөлігі болып отыр.
Meta Platforms компаниясының бас директоры және Facebook негізін қалаушы Марк Цукерберг алғаш рет АҚШ сотында жас пайдаланушылардың психикалық денсаулығына Instagram әсері туралы сұрақтарға жауап береді. Бұл сот ісі әлеуметтік желілердің жасөспірімдерге тәуелділік тудыратыны жайлы даулы сот процестерінің бірі болып саналады, деп хабарлайды BAQ.KZ Reuters-ке сілтеме жасап.
Бұған дейін Цукерберг осы тақырып бойынша Конгрессте куәлік бергенімен, Лос-Анджелестегі сот ісінде нәтиже әлдеқайда маңызды: егер сот Meta-ны кінәлі деп таныса, компания айыппұл төлеп, ірі технологиялық компаниялардың пайдаланушыларға зиян келтірмеу жөніндегі заңдық қорғанысы әлсіреуі мүмкін.
Сот істері балалар мен жасөспірімдерге арналған әлеуметтік медиа платформаларына халықаралық назар аударудың бір бөлігі болып отыр. Австралия 16 жасқа толмаған балалардың әлеуметтік желілерге кіруіне тыйым салса, Испания да осындай шектеулер енгізуді қарастыруда. Флорида штатында компанияларға 14 жасқа толмаған пайдаланушыларға рұқсат беруге тыйым салу жоспарлануда.
Іс Калифорниядан шыққан әйелдің шағымымен байланысты: ол бала кезінен Instagram мен YouTube қолданғанын айтады. Сотқа берген мәлімдемесінде ол компаниялар жас пайдаланушыларға зиян келтіретінін білгеніне қарамастан, оларды өз платформаларына тартудан пайда табуға тырысқанын айтады. Ол әлеуметтік желілердің өзіне депрессия мен суицидтік ойларды күшейткенін алға тартуда.
Meta мен Google бұл айыптауларды жоққа шығарып, пайдаланушылар қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін түрлі мүмкіндіктерді енгізіп жатқанын айтты. Meta Instagram қолданушыларына зиян келтірмейтіндігі жөніндегі зерттеулерге жиі сілтеме жасайды. Алайда журналистік тергеу кезінде компанияның ішкі құжаттары жасөспірімдерге арналған кейбір мазмұнның психикалық денсаулыққа әсер етуі мүмкін екенін көрсеткен.
Сотта Цукербергтен Meta-ның ішкі зерттеулері және Instagram-ды жас пайдаланушыларға қолдану тәжірибесінің әсері туралы сұрақтар қойылады деп күтілуде. Бұған дейін Instagram басшысы Адам Моссери ата-ана бақылауы мен жасөспірімдердің әлеуметтік желілерді пайдалану арасындағы байланысты зерттеме туралы хабарсыз болғанын айтқан.
Meta адвокаттары сотқа әйелдің психикалық мәселелерін қиын өмірлік жағдайлармен байланыстыратынын және әлеуметтік медианың оған шығармашылық алаң болғанын жеткізді.
