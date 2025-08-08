Жасанды интеллект эволюциясы: GPT-5 нейрондық желісі таныстырылды

OpenAI компаниясы жасанды интеллекттің жаңа буыны – GPT‑5 моделін ресми түрде ұсынды. Тұсаукесер материалдары ұйымның ресми сайтында жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Компания мәліметінше, GPT‑5 – интеллект дамуының жаңа кезеңі саналады. Жаңа модель бағдарламалау, математика, мәтін жазу, визуалды қабылдау және денсаулық салаларында алдыңғы нұсқалармен салыстырғанда әлдеқайда жоғары өнімділік көрсетеді.
GPT‑5 галлюцинацияға азырақ ұшырайды, күрделі сауалдарға дәлірек жауап береді және пайдаланушылармен бірлесіп жұмыс істеуге икемдірек болды. Әсіресе, денсаулық пен бағдарламалық кодтау бағыттарында жетілдірілгені атап өтілді.
Осыған дейін Webbankir онлайн платформасы жүргізген сауалнама нәтижесінде ресейліктердің 36,2%-ы жасанды интеллекттің адамнан асып түскенін айтқан. Тағы 22,3%-ы бұл алдағы бірнеше жылдың еншісінде деп санаса, тек 15,9%-ы ИИ бірнеше онжылдықтар ішінде адамнан озуы мүмкін деген пікір білдірген.