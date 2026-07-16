Жарты жылда қазақстандықтардан медициналық көмек сапасына 14 мыңнан астам шағым түсті
Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова азаматтардың өтініштерін мұқият талдап, шағымдардың себептерін анықтап, өңірлік денсаулық сақтау басқармаларымен бірлесіп жүйелі мәселелерді шешу жөнінде тапсырма берді.
16 Шілде 2026, 23:45
БӨЛІСУ
16 Шілде 2026, 23:4516 Шілде 2026, 23:45
62Фото: pexels.com
Қазақстанда 2026 жылдың алғашқы алты айында Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетіне түскен азаматтардың өтініштері 44%-ға артты.
Ең көп шағым мына мәселелер бойынша түскен:
- медициналық көмектің сапасы – 4694 өтініш;
- басқа мемлекеттік органдардың құзыретіне жататын мәселелер – 3026;
- медициналық көмекті ұйымдастыру – 2371.
Шағымдардың ең көп өсуі:
- Маңғыстау облысында – 104%;
- Батыс Қазақстан облысында – 103%;
- Атырау облысында – 93%.
Ал Қарағанды облысында өтініштер саны 16%-ға азайған.
Министрлік кейбір өтініштердің қайталанып түсетінін атап өтті. Мысалы, медициналық куәландыру мәселесі бойынша түскен 700-ге жуық өтініштің 600-і 12 азаматтан келген.
Сонымен қатар:
- өзге мәселелер бойынша – 98%-ға;
- басқа мемлекеттік органдардың құзыретіне қатысты – 61%-ға;
- медициналық этика және деонтология бойынша – 51%-ға;
- медициналық көмекті ұйымдастыру бойынша – 49%-ға;
- медициналық көмектің сапасы бойынша – 40%-ға өтініштер көбейген.
Ал мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша өтініштер 22%-ға төмендеген.
Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова азаматтардың өтініштерін мұқият талдап, шағымдардың себептерін анықтап, өңірлік денсаулық сақтау басқармаларымен бірлесіп жүйелі мәселелерді шешу жөнінде тапсырма берді.
Ең оқылған:
- Атыраудағы қанды қылмыс: сот бес баланың тағдырына қатысты шешім шығарды
- Еліміздің бірқатар аймағында аптап ыстық +46 градусқа дейін көтеріледі
- Астанада кәріз құдығынан табылған нәрестенің анасы ұсталды
- Жамбыл облысында 9-сынып оқушысы қатарластарын қорқытып, ақша бопсалаған
- Қазақстандағы ең жоғары жалақы алатын өңірлер белгілі болды