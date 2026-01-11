Жараланғандар тым көп: Иран дәрігерлері наразылықтарға байланысты дабыл қақты

Ирандағы үкіметке қарсы наразылықтар аясында ел ауруханаларына жарақат алғандар күрт көбейгені хабарланды. Тегерандағы бірнеше медициналық мекеменің дәрігерлері мен фельдшерлері ауруханалардың іс жүзінде толып қалғанын айтқан, деп хабарлайды BAQ.KZ BBC-ге сілтеме жасап.
Дәрігерлердің бірінің айтуынша, ел астанасындағы Фараби ауруханасында — Ирандағы ең ірі офтальмологиялық орталықта — жағдай аса күрделі. Медициналық мекеме төтенше әрекет ету режиміне көшкен: шұғыл көрсеткіші жоқ науқастарды қабылдау уақытша тоқтатылған, жоспарлы операциялар кейінге қалдырылған, ал медицина қызметкерлері кезекшілікке жедел түрде шақырылған.
Тағы бір аурухананың қызметкері BBC-ге берген мәліметінде хирургтер қатты жетіспейтінін және жараланғандар ағынын игере алмай отырғанын айтқан. Дереккөздер жарақаттардың басым бөлігі көшедегі қақтығыстар кезінде алынғанын көрсетеді.
Жағдайдың ушығуы аясында жұма күні кешке Тегеранда жанып жатқан көліктер мен наразылық білдірушілердің жаппай жиналғаны тіркелді. Reuters агенттігі жариялаған кадрларда түнгі уақытта болған тәртіпсіздіктер көрініс тапқан.
Үкіметке қарсы акциялар елдің ондаған қаласында өткен. Құқық қорғау ұйымдарының екеуінің дерегінше, қаза тапқан наразылық білдірушілер саны кемінде 50 адамға жеткен. Алайда бұл ақпаратты тәуелсіз түрде тексеру өте қиын: бейсенбі кешінен бері Иранда интернет дерлік толық өшірілген, ал шетелдік бұқаралық ақпарат құралдары ел ішінде жұмыс істеу мүмкіндігінен айырылған.
Соған қарамастан, BBC Starlink спутниктік интернеті арқылы ирандық дәрігерлердің бірімен байланыс орната алған. Ол жедел қызметтердің шамадан тыс жүктелгенін және елордадағы медициналық жүйе мүмкіндігінің шегінде жұмыс істеп жатқанын растаған.
Осы уақытта АҚШ президенті Дональд Трамп Иранның «үлкен қиындыққа тап болғанын» айтып, Тегеранға қатаң ескерту жасады. Бұған жауап ретінде Иран билігі наразылықтар «жаулық сипаттағы арандату әрекеттері мен жаппай вандализмге айналдырылды» деп, АҚШ-ты айыптады. Бұл жөнінде БҰҰ Қауіпсіздік кеңесіне тиісті хат жолданған.