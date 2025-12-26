Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Жапонияда жер сілкінді

Бүгiн, 13:05
81
Бөлісу:
pixabay.com
Фото: pixabay.com

Хоккайдо аралының жағалауында магнитудасы 5,6 болатын жер сілкінісі тіркелді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Еуропалық-Жерорта теңізі сейсмологиялық орталығының мәліметінше, жерасты дүмпулерінің эпицентрі Хоккайдо аралы маңында, Хатинохе қаласынан солтүстік-шығысқа қарай 111 шақырым жерде орналасқан. Бұл қала Аомори префектурасының солтүстігінде орналасқан, онда шамамен 239 мың адам тұрады. Жер сілкінісінің ошағы 62 шақырым тереңдікте болған.

Зардап шеккендер немесе қираулар туралы ақпарат түскен жоқ.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
ЖИ дәуіріндегі Қазақстан: мемлекет пен азаматтардың өмірі қалай өзгерді
Келесі жаңалық
Ақтөбе облысында жоғалған азамат табылды
Өзгелердің жаңалығы