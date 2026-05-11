Мажарстанның үкімет басшысы Тоқаевқа алғыс айтты
Бүгiн 2026, 18:46
222Фото: Ақорда
Мажарстан премьер-министрі Қазақстан Президентіне ризашылығын білдірген хат жолдады, деп хабарлайды BAQ.KZ Ақордаға сілтеме жасап.
Петер Мадьяр хатта Tisza партиясын сайлаудағы жеңісімен құттықтағаны үшін Қасым-Жомарт Тоқаевқа алғыс айтқан.
Премьер-министр Қазақстанды Орталық Азиядағы басты серіктес санайтынын атап өтіп, түрлі салада ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға дайын екенін растаған.
